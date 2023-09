Foot – EGS Gafsa : « Je n’ai aucun problème avec le comité directeur » (Chaker Mefteh )

L’entraîneur Chaker Meftah a affirmé, lundi, qu’il n’a aucun problème avec le comité directeur de l’EGS Gafsa et la majorité des membres du comité des sages, remerciant le club pour son soutien suite à l’agression verbale dont il a été victime lors du match face à l’AS Soliman, samedi à Gafsa.

« Je tiens encore à ma postition, mais je suis toujours lié au club par un contrat », a affirmé Mefteh dans une déclaration à l’agence TAP, souhaitant trouver une solution pour régler la situation entre les deux parties.

Le comité directeur de l’EGS Gafsa avait dénoncé, dans un communiqué, l’aggression verbale contre l’entraineur Chaker Mefteh, samedi, et exprimé sa solidarité avec le technicien, tout en affirmant qu’il n’hésitera pas à défendre les droits de ses membres et à poursuivre quiconque porterait atteinte aux droits de l’association.

Le comité directeur avait également appelé les supporters d’El Gawafel à soutenir et protéger leur équipe de quiconque voulant nuire au club, soulignant que l’entraîneur Chaker Meftah a jusqu’ici fait du bon travail.

Il est à noter que Chaker Meftah avait affirmé dimanche, à l’agence TAP, que sa décision de quitter son poste était « définitive ».

