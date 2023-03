Foot – Eliminatoires CAN 2023: le Rwanda et le Bénin se quittent sur un nul (1-1)

La Sélection rwandaise de football a fait match nul (1-1), mercredi à Kigali, face à son homologue béninoise, pour le compte de la 4ème journée du groupe L dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Lors de cette rencontre qui s’est jouée au Stade Pelé de Kigali, les Béninois ont été les premiers à ouvrir le score à la 57ème minute par le biais de l’attaquant Jodel Dossou, avant que Thierry Manzi n’égalise pour les Rwandais à la 71ème minute.

Grâce à ce nul, les Amavubi (Guêpes), qui restent 3ème de leur groupe avec 3 points, conservent leurs chances de qualification à la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d’Ivoire.

A l’issue de cette 4ème journée, le Sénégal, qui a déjà composté son billet pour la prochaine CAN, conserve sa position en tête du classement du groupe avec 12 points, suivi du Mozambique (4 points). Le Bénin occupe la 4ème et dernière place du groupe avec 2 unités.

L’identité de l’équipe qui accompagnera les Lions de la Teranga en Coupe d’Afrique sera connue à l’issue des deux dernières journées de la compétition, prévues en juin prochain.

