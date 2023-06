Foot – EN : le onze national poursuit sa préparation avec un groupe au complet

La sélection nationale de football a poursuivi sa préparation en prévision de son match face à la Guinée Equatoriale, le 17 juin à Malabo, comptant pour la 5e journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, et pour la rencontre amicale contre l’Algérie, prévue le 20 juin à Annaba.

Le onze national a effectué mardi soir au stade annexe de Radès, une deuxième séance d’entrainement, avec la participation de tous les joueurs convoqués et ce après l’arrivée de Anis Ben Slimane et Issam Jebali qui s’est contenté d’une séance de décrassage.

Le staff technique a consacré la séance de mardi au volet technique en essayant quelques schémas au niveau de la défense et de l’attaque.

Le groupe enregistrera mercredi l’arrivée du joueur de l’Olympique de Béja, Mohamed Wael Derbali, en remplacement de Firas Belarbi, qui a été contraint de quitter le stage pour blessure.

