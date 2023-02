Foot – Equipe argentine : le sélectionneur Scaloni prolonge jusqu’en 2026

Le sélectionneur de l’équipe argentine de football Lionel Scaloni, a prolongé son contrat jusqu’en 2026, deux mois après avoir mené l’Albiceleste à la victoire finale au Mondial 2022 au Qatar, a annoncé la Fédération argentine (AFA).

« Ce lundi, à Paris », où ils se trouvent pour la remise des trophées Fifa Best, le président de l’AFA « Claudio Tapia et Lionel Scaloni se sont réunis pour finaliser la prolongation de son contrat comme entraîneur de la sélection jusqu’en 2026 », a annoncé l’AFA dans un communiqué.

A la tête de l’Albiceleste depuis 2018, en remplacement de Jorge Sampaoli, Scaloni a conquis la Copa America en 2021 et la Coupe du monde en décembre dernier.

Avant de rejoindre la sélection après le Mondial en Russie, l’ancien joueur de la Lazio Rome n’avait d’ailleurs jamais été l’entraineur principal d’une équipe sénior. Capable de reformer un groupe ultra performant, de réussir à trouver l’équilibre autour de Lionel Messi, Lionel Scaloni a rapporté une troisième étoile à l’Argentine, en décembre dernier.

Pour lui, la prochaine grosse échéance reste la Copa America en 2024, avant de pouvoir penser au Mondial, sur le continent américain, dans trois ans.

Une compétition à laquelle Scaloni n’a pas exclu de voir encore Messi avec lui.

« Si c’est possible de voir Messi à la prochaine Coupe du Monde ? Je pense que oui, a répondu le sélectionneur argentin lors d’un évènement organisé en Italie, il y a quelques jours. On verra ce que lui décide. Il décidera quand il le souhaite. »

- Publicité-