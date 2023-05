Foot – Equipe d’Algérie : Belmadi fait appel à quatre nouveaux joueurs pour l’Ouganda et la Tunisie

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi a fait appel à 26 joueurs dont quatre »novices » pour la double confrontation face à l’Ouganda à Douala (Cameroun) le 18 juin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2023

(reportée à 2024) en Côte d’Ivoire, avant de rencontrer la Tunisie en match amical à Annaba 48 heures plus tard.

Outre les Chaïbi, Hadjam, Bouanani et Guitoun, tous convoqués pour la première fois en mars et rappelés dans cette liste de 26 joueurs dévoilée mardi soir, le sélectionneur national a fait appel cette fois-ci à quatre nouveaux joueurs.

Longtemps attendu, le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar va enfin pouvoir fêter sa première cape avec les Verts, ainsi que la révélation d’Angers Himad Abdelli en plus du gardien Oussama Benbot et l’attaquant Aymen Mahious (meilleur buteur du CHAN 2022), tous deux finalistes de la Coupe de la Confédération avec l’USM Alger.

En présence des cadres de l’équipe à l’image de Mahrez, Slimani, Mandi, Bensebaini et Bounedjah, cette liste est marquée par les retours du latéral gauche de l’USM Alger, Heithem Loucif, du milieu de terrain du Havre AC, Victor Lekhal et Saïd Benrahma, auteur d’une saison intéressante avec West Ham (Premier League anglaise).

Concernant les absents, on remarque en revanche que Raïs M’Bolhi n’est pas convoqué pour la deuxième fois de suite, ce qui laisse à penser à une fin de règne dans les »bois algériens ». Après avoir fait ses débuts en mars, Rayan Aït Nouri, confronté à un faible temps de jeu à Wolverhampton, manque aussi à l’appel, tout comme Youcef Belaïli, qui ne joue plus depuis son

départ précipité de l’AC Ajaccio.

Ismaël Bennacer, blessé au genou droit et qui sera absent au moins six mois, est quant à lui tout simplement forfait, tandis que Youcef Atal (OGC Nice) est de retour à l’infirmerie. Par ailleurs, en difficulté à Nantes, Andy Delort sort aussi du groupe.

Déjà qualifiée à la phase finale de la CAN-2023, la sélection algérienne affrontera son homologue ougandaise le 18 juin au stade Japoma de Douala (Cameroun), comptant pour la 5e et dernière journée (Gr.F). Ce match qui devait se jouer à Kampala, a été délocalisé au Cameroun, en raison du retard pris dans les travaux de réfection du stade »Mandela » de Kampala.

Dans l’autre match du groupe F, la Tanzanie recevra le 18 juin le Niger à Dar Es-Salaam.

Au terme de la 4e journée, l’Algérie caracole en tête du groupe avec 12 points devant la Tanzanie et l’Ouganda qui comptent 4 points chacun. Le Niger ferme la marche avec 2 unités.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

