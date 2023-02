Foot – Espagne (Real Madrid): Raul Gonzalez pour remplacer Ancelotti en fin de saison (Médias)

La légende espagnole du Real Madrid, Raul Gonzalez, sera le futur remplaçant de l’actuel entraineur des Merengues, Carlo Ancelotti, en cas de départ du technicien italien en fin de saison, ont révélé mercredi les médias espagnols.

Selon le site spécialisé « Defensa Central » a évoqué que « en cas de remerciement entre les deux parties au terme de la saison 2022-2023, le Transalpin pourrait être remplacé par la légende des Merengues. Les dirigeants du champion d’Espagne 2022 envisageraient une nomination de Raul Gonzalez ».

La même source a ajouté que l’entraîneur italien aurait perdu la confiance de son président Florentino Pérez, à tel point que se poserait désormais la question de son départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach du Paris Saint-Germain « jouerait sa tête » à l’occasion du Mondial des clubs et la Ligue des champions européenne, souligne le site spécialisé dans les infos du club de la capitale espagnole.

L’ancien attaquant du club Royal, auteur de 323 buts en 741 matchs toutes compétitions confondues, dirige actuellement la Castilla depuis 2019.

Le goleador espagnol aurait décliné la proposition transmise par les Anglais de Leeds United, qui viennent de remercier leur entraîneur Jesse Marsch et pensaient à son profil.

L’homme de 45 ans voudrait consacrer ses efforts avec la réserve du club de la capitale espagnole, à la lutte pour obtenir une promotion en deuxième division, et ce tout en restant à l’affût d’un appel de la direction madrilène en cas de limogeage de Carlo Ancelotti.

Il est à rappeler que le manager italien de 63 ans, en poste depuis l’été 2021, avait réussi à mener ses joueurs au doublé Liga-Ligue des champions la saison dernière.

