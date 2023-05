Foot – Espagne: un arbitre vidéo démis de ses fonctions après les incidents impliquant Vinicius

L’arbitre vidéo du match Valence-Real Madrid, qui a donné lieu dimanche à des insultes racistes envers le Brésilien Vinicius, a été remplacé pour la prochaine journée de championnat, a annoncé mardi la fédération espagnole de football (RFEF), sans en dire davantage sur cette mise à pied.

Selon la presse, Nacho Iglesias Villanueva a été démis de ses fonctions d’arbitre par la RFEF

Désigné pour officier lors de deux matches de la 36e journée de championnat –Betis Séville-Getafe et Osasuna-Athletic Bilbao–, il a été remplacé mardi « après une décision du comité technique arbitral de la RFEF », a indiqué la Fédération dans un communiqué.

Iglesias Villanueva était chargé de l’arbitrage vidéo dimanche lors du match remporté (1-0) par Valence contre le Real Madrid, qui a été le théâtre d’insultes en tous genres, notamment racistes, parmi le public envers l’attaquant brésilien du Real, Vinicius.

En fin de match, une échauffourée avait en outre éclaté entre le joueur de Valence Hugo Duro et Vinicius, nécessitant le visionnage de la séquence par l’arbitre de champ, Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Elle avait entraîné la seule exclusion de Vinicius après que Nacho Iglesias Villanueva n’eut montré à l’arbitre que le seul geste du Brésilien -Duro avait pourtant au préalable retenu l’attaquant du Real par le cou.

« Je ne sais pas s’ils les ont manipulées (les images, NDLR) ou s’ils ont simplement oublié de les lui montrer, mais il est clair que Vinicius a été agressé. (…) Et quand on t’agresse, tu as besoin de te défendre », a commenté mardi l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, devant la presse.

L’annonce de cette mise à pied intervient alors que les insultes racistes dont a été victime Vinicius ont suscité une vive émotion en Espagne et au-delà.

Le Real Madrid a déposé plainte et la justice espagnole a ouvert une enquête lundi.

A Rio de Janeiro, dans la nuit de lundi à mardi, la statue du Christ Rédempteur, le Corcovado, a été éteint pendant une heure en guise de soutien à Vinicius.

