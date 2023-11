L’Espérance sportive de Tunis a annoncé, lundi, que sa commission juridique est parvenu à un accord avec le joueur jordanien Mohamed Abou Zrig « Charara » pour une séparation à l’amiable.

Le joueur avait, rappelle-t-on, résilié unilatéralement son contrat avec le club sang et or pour n’avoir pas perçu une partie de ses dus et saisi la Chambre de résolution des litiges de la FIFA.

