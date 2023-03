Foot – FIFA: la suspension de Fabio Paratici (Tottenham) étendue au niveau mondial

La suspension du directeur sportif de Tottenham Fabio Paratici, sanctionné en Italie pour son rôle dans le scandale des transferts surévalués de la Juventus Turin, a été étendue mercredi au niveau mondial, a annoncé la Fifa.

En janvier 2023, la Juventus de Turin a été condamnée en appel par la justice sportive italienne qui accusait le club d’avoir enregistré dans ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de transferts de joueurs et Paratici, ancien dirigeant de la Juve avait écopé d’une suspension de 30 mois, valable uniquement en Italie.

« La Fifa confirme que, suite à une demande de la fédération italienne (FIGC), le président de la commission de discipline de la Fifa a décidé d’étendre les sanctions infligées par la FIGC à certains dirigeants au niveau mondial », indique la fédération internationale dans un communiqué.

Passé par la Juventus entre 2010 et juin 2021, l’ancien milieu devenu dirigeant, aujourd’hui âgé de 50 ans, a rejoint ensuite les Spurs. Mardi, le club londonien a justement publié une longue interview de son directeur sportif dans laquelle il revenait sur l’éviction dimanche de l’entraîneur Antonio Conte.

Le 20 janvier, la Juventus a écopé de 15 points de pénalité et son ex-patron Andrea Agnelli, qui a depuis été remplacé à la présidence du club, avait été suspendu deux ans avec d’autres dirigeants.

Comme la Juventus, Paratici a fait appel de sa condamnation.

Le club turinois était accusé d’avoir notamment surévalué les prix de vente de certains joueurs, dans le cadre de ventes croisées avec d’autres clubs principalement, pour enregistrer des plus-values artificiellement gonflées dans ses comptes.

La Juve fait également l’objet d’une enquête judiciaire sur de possibles fraudes comptables pour limiter artificiellement ses pertes dans ses bilans présentés aux investisseurs, entre 2018 et 2021.

Ce scandale des transferts gonflés concernait initialement plusieurs clubs italiens, tous acquittés au printemps 2022. La cour d’appel de la Fédération avait toutefois accepté la demande du procureur fédéral de rouvrir le dossier, uniquement pour le club turinois.

