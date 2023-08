Foot-Foot: Messi « ne pense pas encore » à la retraite

Lionel Messi a déclaré mercredi qu’il « ne pense pas encore » à la retraite et veut « profiter au maximum du temps qu'(il) lui reste » dans le football.

« Honnêtement je n’y pense pas encore. J’aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m’entraîner », a dit le joueur de l’Inter Miami, âgé de 36 ans, dans un entretien avec Appel TV+. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d’en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra.

Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut profiter de chaque moment car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter », a dit le septuple Ballon d’or dans cette interview. Messi a remporté samedi son premier trophée avec Miami, la Leagues Cup, face à Nashville à l’issue des tirs au but (1-1, 10 t.a.b à 9). Il a marqué

à cette occasion son dixième but en sept matches depuis son transfert en juillet du PSG à Miami pour un contrat de deux ans et demi.

Le champion du monde a répété que son arrivée en Floride avait été motivée par des raisons familiales. « Nous avions passé deux ans difficiles (à Paris). La vérité est que ça ne s’est pas bien passé, nous avons eu du mal », a-t-il dit.

« (A Miami) c’est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone: apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J’apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n’était pas le cas. Maintenant qu’un peu de temps a passé, je peux dire que nous n’avons eu

raison de dire que (Miami) était le bon endroit ou venir », a ajouté l’ancienne idole du Barça.

Messi doit jouer son prochain match avec Miami mercredi à Cincinnati en demi-finale de l’US Open Cup.