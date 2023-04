Foot – Grèce – l’Olympiakos : l’entraîneur Michel quitte son poste

L’ancien international espagnol José Miguel Gonzalez Martin del Campo, surnommé Michel, a démissionné de son poste d’entraîneur de l’Olympiakos, selon le club grec .

Au lendemain d’un match nul décevant face à l’Aris (2-2) alors que l’Olympiakos menait 2-0, l’entraîneur espagnol a décidé de quitter le club du Pirée, encore en course pour le titre de champion de Grèce.

Troisième avec 60 points, l’Olympiakos n’accuse que trois longueurs de retard sur les deux équipes qui se partagent la tête du championnat, le Panathinaïkos et l’AEK Athènes, à huit journées de la fin du championnat.

Michel, 60 ans, avait retrouvé le banc de l’Olympiakos en septembre après un premier passage entre 2013 et 2015. L’ancien entraîneur de l’OM (2015-16) avait remplacé Carlos Corberan après un début de saison raté.

Directeur du football de l’Olympiakos depuis septembre 2022, Jose Anigo, autre ancien entraîneur de l’OM, officiera sur le banc pour la rencontre contre le PAOK mercredi.

