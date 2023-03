Foot-infrastructures: le Paris SG en lice pour le rachat du stade de France

Le Paris SG, actuel leader de la Ligue 1 française de football, sera candidat au rachat du Stade de France pour l’été 2025, a indiqué vendredi une source interne au club, confirmant une information du quotidien L’Equipe.

« Nous sommes candidats au Stade de France » pour racheter l’enceinte dont le prix est estimé autour de 600 millions d’euros, a expliqué vendredi une

source interne au PSG, précisant que le dossier n’avait pas encore été déposé.

Le prix du Stade de France est estimé à « 647 millions d’euros », selon les comptes de l’Etat établis en 2021. L’Etat a publié le 7 mars les deux appels d’offres: l’un pour la cession, l’autre pour une nouvelle concession, avec date de remise des « plis » le 27 avril à 12h00.

Les offres remises, tant pour la cession que pour une concession, seront étudiées en 2024, pour une attribution probable en 2025.

L’automne dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi avait fait part de son insatisfaction concernant les négociations avec la Mairie de Paris pour un éventuel rachat du Parc des Princes, l’enceinte historique du club.

Quelques semaines plus tard, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait répliqué le 15 janvier en indiquant que le stade n’était « pas à vendre ».

« Si jamais cela n’avance pas avec la Mairie de Paris, on se prépare à d’autres options », a précisé la source interne au PSG, ajoutant que les discussions sur le Parc des Princes avec Anne Hidalgo n’avaient pas avancé.

Le club estime que si le PSG ne devient pas propriétaire de son antre, il ne pourra pas engager un chantier d’agrandissement et de modernisation, évalué à 500 millions d’euros.

