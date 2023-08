Foot – Inter Milan: Sommer nouveau gardien de but

L’international suisse Yann Sommer est le nouveau gardien de but de l’Inter Milan, a annoncé lundi le club italien, en quête d’un N.1 d’expérience après le départ du Camerounais, Andre Onana, à Manchester United.

« Expérience, leadership et dévouement, voilà les qualités que Sommer est prêt à mettre au profit du maillot noir et bleu », indique le communiqué de l’Inter qui officialise l’arrivée du joueur.

La durée de son contrat avec le club lombard, vainqueur de la Coupe d’Italie 2023, n’est pas précisée. Le montant du transfert est estimé à six millions d’euros.

Sommer, 34 ans, avait rejoint le Bayern Munich en janvier dernier pour remplacer Manuel Neuer, gravement blessé au genou droit (fracture de la partie inférieure) lors d’une sortie à skis début décembre.

Le gardien suisse disposait d’un contrat expirant en 2025 avec le Bayern, mais Neuer, qui n’a pas encore participé aux matches de préparation du champion d’Allemagne, va retrouver sa place de titulaire.

« Je n’oublierai jamais mon expérience dans ce si grand club », a assuré Sommer sur son compte Instagram dans son message d’adieux aux supporters bavarois.

Sommer (83 sélections en équipe de Suisse), passé par le FC Bâle et Vaduz, a fait l’essentiel de sa carrière en Allemagne, au Borussia Monchengladbach (2014-23).

