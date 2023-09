Foot – Juventus : Paul Pogba suspendu pour dopage (agence italienne antidopage)

L’international français de la Juventus Turin Paul Pogba a été suspendu à titre provisoire après avoir fait l’objet d’un contrôle antidopage positif à la testostérone, a annoncé lundi l’Agence italienne antidopage (Nado).

« Le Tribunal national antidopage informe que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il a prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labile Pogba », a indiqué la Nado dans un communiqué.

La sanction a été prononcée pour « violation des articles 2.1 et 2.2 pour la présence des substances prohibées suivantes: métabolites de testostérone », a-t-elle ajouté.

La Nado ne précise pas la date du contrôle mais selon la presse italienne, qui a révélé l’information, Pogba a été contrôlé le 20 août à l’issue du match entre Udine et la Juventus, comptant pour la première journée du Championnat d’Italie, durant lequel il n’est pas entré en jeu.

Si la contre-expertise de son échantillon B confirme la présence de métabolites de testostérone, il est passible d’une suspension de quatre ans.

Pogba, 30 ans, a vécu une saison 2022-23 cauchemardesque sur les terrains. Le champion du monde 2018 a collectionné les blessures, ce qui a limité à dix le nombre de matches disputés lors de cet exercice et l’a privé du Mondial-2022 au Qatar.

Le 27 août, Pogba, dont le dernier match remontait au 14 mai, a fait son retour en compétition lors du nul de son équipe à domicile face à Bologne (1-1) en Championnat d’Italie.

