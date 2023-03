Foot-LCA (phase de poules-2e J/Gr D) El Merrikh-EST: L’Espérance ST en quête d’un seul point pour aller en quarts

L’Espérance sportive de Tunis tentera demain vendredi en affrontant les soudanais d’El Merrikh sur la pelouse du stade des martyrs de Bnina à Benghazi, de décrocher au moins un point afin de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football.

La formation sang et or, qui disputera pour l’occasion la 5e journée de la phase de poules (Groupe D) de la compétition, cherchera également de confirmé sa victoire sur ce même adversaire à l’aller à Radès 1-0 et se qualifier officiellement et de manière précoce en quarts.

Et bien que la mission du quadruple champion d’Afrique et seul représentant tunisien dans la compétition s’annonce difficile face à des soudanais enjoints à la victoire, les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane pourront compter sur le soutien de leurs supporters en Libye pour livrer une belle prestation et réaliser l’essentiel.

Il s’agit pour les protégés de Nabil Maaloul d’aller chercher un quatrième succès et d’oublier la défaite du Caire devant le Zamalek lors de la précédente journée 1-3.

Côté effectif, le staff technique espérantiste pourra à nouveau compter sur les services de l’ailier droit Mohamed Ali Ben Hamida qui avait purgé sa suspension, mais devra se priver de ceux du défenseur Houssem Dagdoug contrôlé positif lors du dépistage antidopage de la CAF.

Pour sa part, El Merrikh n’aura qu’une seule option, celle de la victoire pour espérer maintenir un minimum d’espoir de qualification.

Les protégés du brésilien Héron Ricardo s’étaient, rappelle-t-on, incliné lors de la 4e journée devant le CR Belouizdad 0-1 et ne compte que 4 points au 3e rang qu’il partage avec le Zamalek d’Egypte.

A noter que la Confédération africaine de football (CAF) avait désigné l’arbitre mauricien Ahmad Imtehaz Heeralall pour diriger le match El Merrikh-Espérance St dont le coup d’envoi sera donné à 14h.

L’autre match du groupe, opposera à Alger (20h), le CR Belouizdad au Zamalek.

