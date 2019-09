Foot: l’emblème de la Coupe du Monde, Qatar 2022 dévoilé

L’emblème officiel de la 22ème édition de la Coupe

du Monde a été dévoilé ce mardi à Doha à l’occasion d’un événement spécial

marquant une nouvelle étape majeure de l’organisation de la compétition

phare du football international.

C’est très précisément à 20h22 heure locale que des milliers de spectateurs rassemblés dans plusieurs lieux ont pu assister

à la projection synchronisée de l’emblème de la compétition sur les murs de

certains des plus emblématiques édifices du pays, comme la Doha Tower,

l’amphithéâtre du village culturel Katara, le souk Waqif, le complexe

Msheireb Downtown Doha et le fort Al Zubarah, site classé au patrimoine

mondial de l’UNESCO.

De nombreuses grandes villes du monde entier ont également célébré cette

présentation, l’emblème ayant été projeté sur de célèbres sites et autres

panneaux dans des lieux publics. Certains des plus grands footballeurs de

l’histoire et autres légendes vivantes de la Coupe du Monde soutiennent

également cette campagne de diffusion sur les réseaux sociaux en partageant

l’emblème avec leurs millions de fans.

L’emblème incarne les valeurs d’un événement qui connecte et unit le monde

entier, en plus de rassembler des éléments qui évoquent la culture arabe et

le football.

Les ondulations de l’emblème font allusion aux dunes des déserts de sable

si caractéristiques du pays hôte, tandis que sa forme est à la fois celle

du chiffre huit – comme le nombre d’enceintes magnifiques qui accueilleront

la compétition – et celle du symbole de l’infini, qui vient souligner les

innombrables interconnexions qu’implique la compétition. Reprenant les

contours du trophée de la Coupe du Monde, l’emblème de la compétition

s’inspire en son sommet du foulard traditionnellement porté au Qatar. De

tels foulards sont portés dans de nombreux pays du monde durant les mois

d’hivers, et, en particulier dans les pays arabes et la région du Golfe,

par un grand nombre de personnes et dans des styles différents.

Les motifs brodés qui ornent souvent les foulards portés dans le monde

arabe sont ici repris, s’inspirant de plusieurs cultures de toute l’Asie,

et célébrant ainsi la deuxième Coupe du Monde accueillie par le continent

asiatique ainsi que la diversité ethnique de la population du Qatar. Cet

accessoire vestimentaire hivernal est également une référence aux dates de

la compétition et au fait qu’elle sera la première à être disputée en

novembre et décembre.

La nouvelle police de caractères créée pour accompagner l’emblème revisite

quant à elle la calligraphie arabe, avec une inspiration asiatique et une

fusion entre tradition et modernité.

Cet emblème n’est qu’un exemple des créations aussi ambitieuses que

modernes qui seront révélées tout au long des préparatifs de la Coupe du

Monde, Qatar 2022 . Le phénoménal Stade Al Janoub – qui s’inspire de la

silhouette du boutre, ce petit voilier caractéristique de la région – est

le deuxième stade à avoir été finalisé ; il a accueilli son premier match

en mai de cette année et témoigne de la grande ambition graphique et

visuelle du pays hôte. Les six autres stades seront prêts d’ici à la fin de

l’année 2020, et notamment celui qui accueillera le match d’ouverture le 21

novembre et la finale le 18 décembre : le majestueux Stade Lusail, qui

s’inspire quant à lui de la forme traditionnelle des lampes à huile.