Foot: l’entraineur de Liverpool s’oppose au départ de Salah vers Al-Ittihad

L’entraineur de Liverpool Jürgen Klopp est

catégorique, « la réponse serait +non+ », concernant un éventuel le départ de

l’international égyptien Mohamed Salah vers le club saoudien Al-Ittihad,

confirmant que le club londonien n’a reçu aucune offre concernant le

joueur, a-t-il indiqué vendredi en conférence de presse.

« C’est difficile de commenter des histoires de médias, de notre point de

vue il n’y a rien à dire. Mohamed Salah est un joueur de Liverpool, il est,

a été et sera essentiel pour nous. S’il y avait quelque chose, la réponse

serait +non+ », a dit le technicien en conférence de presse.

Pour l’Allemand, Salah est investi à « 100% » chez les Reds et il n’y a pas

à discuter davantage. « Ma philosophie, c’est de réfléchir à un problème

quand j’en ai un. Il n’y a rien pour l’instant ».

L’Egyptien de 31 ans a prolongé l’été dernier son contrat pour le porter

jusqu’en juin 2025. Le club d’al-Ittihad préparerait cependant une offre

mirobolante pour l’ancien buteur de l’AS Rome, après avoir déjà attiré

Karim Benzema, N’Golo Kanté et Fabinho notamment.

Le marché des transferts se termine le 20 septembre pour la Saudi Pro

League, trois semaines après la clôture en Angleterre (1er septembre), ce

qui inquiète particulièrement Klopp. Les clubs européens peuvent en effet

désormais perdre des joueurs sans pouvoir les remplacer avant le mercato

d’hiver.

