Foot – L’Espérance s’engage avec le Brésilien Yan Sasse pour 3 saisons

L’Espérance de Tunis a finalisé les procédures de transfert du milieu offensif brésilien Yan Sasse (26 ans), dans le cadre d’un transfert libre, annonce le club, vendredi, sur sa page officielle facebook.

Le club sang et or ajoute que la nouvelle recrue a passé avec succès les tests médicaux avant de signer un contrat de trois saisons.

Ce joueur avait évolué dans les championnats brésilien, turc et Néo-zélandais.

L’équipe espérantiste entraînée par Mouine Chaabani vient d’être éliminée du premier tour de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes qui se poursuit en Arabie Saoudite.

- Publicité-