Foot: L’ex-sélectionneur national Ameur Hizem n’est plus

L’ex-sélectionneur national Ameur Hizem est décédé hier lundi à l’âge de 85 ans.

Né le 22 septembre 1937 à Monastir, il signa sa première licence en 1952 pour les cadets de l’Union Sportive Monastirienne dont il rejoignit l’équipe seniors à partir de 1958 jusqu’en 1962 en tant que milieu, défenseur central ou latéral. Avant d’aller jouer en D2 et 3 allemande avec Knapsack et Solingen.

Hizem a pris en main l’équipe nationale « A » à trois reprises (novembre 1970 à juillet 1974, décembre 1978 à avril 1979 et septembre 1980 à avril 1981), l’USMo trois fois aussi, le Stade Tunisien, le Club Africain et EM Mahdia.

Il exerça également à Oman et en Arabie Saoudite. Son palmarès de technicien compte la médaille d’or de la coupe de Palestine en 1973 en Libye, la médaille d’argent des Jeux méditerranéens 1971 à Izmir et deux coupes maghrébines des clubs avec le CA (1975 à Casa et 1976 à Tunis).

Il avait, en outre, été directeur technique national à deux reprises.

