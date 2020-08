Foot/Liberia : le contrat du sélectionneur national prolongé d’une année

Le contrat de l’Anglais Peter Butler, à la

tête de la sélection nationale de football du Liberia, a été prolongé d’une

année supplémentaire, a rapporté la presse locale, citant le président de

l’Association de football du Liberia (LFA), Mustapha Raji.

Butler avait pris les rênes des Lone Stars en août 2019 pour une année

renouvelable.

Le technicien anglais qui avait pour mission de qualifier le Liberia à la

phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), a échoué dans sa

mission après avoir été éliminé lors du tour préliminaire, par le Tchad aux

Tirs au but 5-4. Les deux sélections avaient fait match nul (1-0 et 0-1).

La nouvelle tâche de Peter Butler (53 ans) est les qualifications pour le

Mondial-2022 au Qatar où le Liberia évoluera dans le groupe C, aux côtés du

Nigeria, du Cap Vert et Centrafrique.

Les premiers des dix groupes passeront à l’ultime tour (le 2e) pour

désigner les cinq représentants africains au Qatar.

En une année d’activité avec les Lone Stars, Butler possède un bilan de 3

victoires et 3 défaites en 6 matchs (matchs amicaux et officiels).

Pour la presse, l’ancien sélectionneur du Botswana ou encore des clubs en

Afrique du Sud à l’image de Platinum Stars, a encore un an pour redresser

la barre avec le Liberia.