Foot-Liga espagnole (22e J) Real Madrid: Benzema ménagé face à Osasuna samedi

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, ne

sera pas du voyage à Osasuna, à l’occasion du match de samedi (20h00), à

l’occasion de la 22e journée de la Liga espagnole de football, pour pouvoir

être prêt pour le choc en déplacement face à Liverpool, mardi en 1/8es de

finale (aller) de la Ligue des champions.

« Karim ne sera pas là demain (samedi, NDLR). Il est un peu fatigué, on

préfère qu’il récupère bien pour le match de mardi », a annoncé l’entraîneur

du club madrilène Carlo Ancelotti, en conférence de presse d’avant-match

vendredi.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2022 a déjà été absent une semaine début

février en raison de douleurs derrière le genou droit, mais était revenu à

temps pour mener le Real vers le sacre au Mondial des clubs le 11 février

aux dépens des Saoudiens d’Al-Hilal (5-3).

« Le fait que Karim ne soit pas là demain (samedi, NDLR) ne signifie pas

qu’il est blessé. Cela signifie que nous préférons lui donner un peu de

repos, surtout pour son âge et quand il se sent fatigué, afin qu’il garde

une bonne condition toute la saison », a précisé le technicien italien.

Ancelotti a également confirmé qu’il devra se passer du milieu de terrain

allemand Toni Kroos samedi.

« Toni sort d’une grippe, il n’est pas encore revenu à l’entraînement et

il ne jouera pas demain (samedi, NDLR). En revanche (Eden) Hazard et

(Thibaut) Courtois reviennent », a-t-il conclu.

Au terme de la 21e journée, le Real pointe à la 2e place au tableau avec

48 points, à huit longueurs du leader le FC Barcelone.

