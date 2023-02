Foot – Liga espagnole (FC Barcelone): blessé à la cuisse, Pedri indisponible pour un mois environ

Le jeune milieu international espagnol du FC Barcelone (Liga espagnole de football) Pedri, blessé à la cuisse droite, sera indisponible pour un mois, a annoncé le club catalan dans un communiqué publié vendredi

« Les examens passée ce (vendredi) matin ont confirmé que Pedri souffre d’une lésion au grand droit antérieur de la jambe droite », a indiqué le Barça au lendemain du nul 2-2 concédé à domicile face aux Anglais de Manchester United en seizièmes de finale aller de Ligue Europa.

Le FC Barcelone n’a pas précisé la durée d’indisponibilité du milieu de terrain international de vingt ans, mais selon les médias catalans, il pourrait être absent environ un mois.

Pedri (20 ans) manquera donc le match retour contre Manchester United à Old Trafford la semaine prochaine, et pourrait aussi rater la demi-finale aller de Coupe du Roi contre le Real Madrid le 2 mars.

A la 39e minute du match contre MU, le joueur s’est assis sur la pelouse, incapable de continuer. Les soigneurs sont intervenus, puis Pedri est sorti du terrain par ses propres moyens en grimaçant, remplacé à la 41e minute par Sergi Roberto.

L’an passé, Pedri s’était déjà blessé au Camp Nou en Ligue Europa, lors du quart de finale retour perdu devant le futur vainqueur de l’épreuve, l’Eintracht Francfort, le 14 avril. Il avait dit adieu à sa fin de saison à la suite de cette blessure.

Pour le seizième retour à Old Trafford, le Barça ne pourra pas non plus compter sur Gavi, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

