Foot – Liga espagnole – Real Madrid : rupture du ligament croisé pour Eder Militao

Le défenseur central international brésilien du Real Madrid Eder Militao a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, samedi, lors de la première journée de Liga, ayant vu son équipe l’emporter (2-0) contre l’Athletic Bilbao.

Un nouveau coup dur pour le club, qui intervient quelques jours seulement après la grave blessure du gardien Thibaut Courtois, victime lui aussi d’une rupture des ligaments croisés d’un genou.

« Les examens effectués sur Eder Militao ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche », a indiqué le Real Madrid dans un communiqué dimanche, en précisant que le joueur sera opéré « dans les prochains jours ».

L’international brésilien, tout comme son coéquipier belge, le gardien Thibaut Courtois, sera absent une grande partie de la saison.

Militao s’est blessé en essayant d’intercepter un ballon et s’est immédiatement couché au sol. Après quoi, il a été pris en charge sur le terrain par le personnel médical, que l’on a pu voir en train de masser son genou gauche, avant de quitter le terrain en boitant légèrement et soutenu par deux médecins, sous l’ovation de San Mames. Il a été remplacé par Antonio Rudiger.

« Nous sommes inquiets et nous n’excluons rien », avait déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse d’après-match. C’est donc un autre coup dur pour le club madrilène, qui perd un nouvel élément clé après son gardien belge.

