Foot-Lige 1 (2e journée): Le CSS s’empare de la Tête, l’AS Marsa et le CAB peinent toujours à engranger des points

Le Club sportif sfaxien a été le grand bénéficiaire dans le groupe B à l’issue de la 2e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel disputée dimanche, tandis que l’Espérance ST a été accrochée par l’US Tatatouine et l’AS Marsa a essuyé sa deuxième défaite en deux matchs.

En effet, le CSS a confirmé sa bonne entame de la cette première phase du championnat en enchaînant avec une deuxième victoire en deux matchs ce dimanche en déplacement face à l’AS Marsa.

Les sfaxiens ont su ramené de la Marsa trois nouveaux points à la faveur de leur courte victoire (1-0) acquise grâce à la réalisation d’Ala Gheram inervenue à la 29e sur penalty.

Ils s’emparent désormais seule de la tête du classement avec 6 points, tandis que leur adversaire du jour ferme la marche avec un compteur point toujours bloqué à zéro.

A Bizerte, le Club athlétique de la place a chuté chez lui devant l’Union sportive monastirienne qui disputait son premier match de la saison étant exempte de la première journée.

Le CAB a encaissé deux buts sans pouvoir répliquer pour se retrouver dernier ex aequo avec l’AS Marsa.

Les ussémistes, eux, intégrent directement le classement du groupe B à la 3e place grâce à leurs trois premiers points de la saison.

Dans le sud, l’US Tataouine est parvenue à imposer le résultat nul à ses visiteurs espérantistes.

En effet, malgré une avance acquise dés la 34e par le biais de Youssouf Oumarou, l’Espérance sportive de Tunis a pêché par son manque de réalisme pour voir son adversaire égaliser à la 76e sur un but contre son camps d’Oussama Shili.

A la faveur de ce nul, l’US Tataouine engrange son premier point et se classe 5e, tandis que l’Espérance lâche du leste au sfaxiens pour se loger à la deuxième place avec 4 points.

Voici les résultats:

AS Marsa 0

CS Sfaxien 1

Stade de Bizerte :

CA Bizertin 0

US Monastir 2

Stade de Tataouine :

US Tataouine 1

Espérance de Tunis 1

Classement Pts J V N D BP BC Dif

CS Sfaxien 6 2 2 0 0 3 0 +3 ES Tunis 4 2 1 1 0 2 1 +1 US Monastir 3 1 1 0 0 2 0 +2

. ES Métlaoui 3 1 1 0 0 1 0 +1 US Tataouine 1 2 0 1 1 1 2 -2 CA Bizertin 0 2 0 0 2 0 4 -4

. AS Marsa 0 2 0 0 2 0 2 -2