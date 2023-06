Foot-Ligue 1 (12e journée play-off): Résultats complets

Résultats complets de la 12e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue des rencontres disputées samedi:

Samedi 24 juin:

A Radès:

Espérance ST 1 Ghaieth Wahabi 26′

CS Sfaxien 0

A Sousse:

ES Sahel 2 Oussema Abid (SP) 45′, Yassine Chammakhi 62′

C Africain 0

Déjà jouées

Vendredi 23 juin:

A Monastir:

US Monastir 3 Mohamed Amine Bouziane 68′, Houssem Tka 83′, Youssouf Oumarou 91′

US Ben Guerdane 1 Wadhah Zaidi 11′

A Tataouine:

US Tataouine 1 Saber Hammami (SP) 33′

O Béja 2 Malek Chouikh 8′, Richard Kasagga 75′

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 30 12 8 3 1 14 3 +11

2. Espérance ST 24 12 6 2 4 14 9 +5

3. C. Africain 23 12 6 4 2 15 8 +7

4. US Monastir 22 12 5 3 4 19 12 +7

5. US Ben Guerdane 20 12 5 2 5 17 14 +3

6. O. Béja 16 12 4 2 6 8 12 -4

7. CS Sfaxien 14 12 3 4 5 7 9 -2

8. US Tataouine 4 12 0 2 10 5 32 -27

s-hass

