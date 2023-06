Foot-Ligue 1 (13e journée play-off): Le programme

Programme des rencontres de la 13e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 26 et 27 juin courant (tous les matchs à 16h30):

Lundi 26 juin:

A Bizerte:

O Béja – US Monastir Arb: Oussama Ben Ishak/VAR: Emir Ayadi

Mardi 27 juin:

A Radès:

Espérance ST – CA

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Sahel

A Sfax:

CS Sfaxien – US Tataouine

Classement avant la 13e journée play-off:

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 30 12 8 3 1 14 3 +11

2. Espérance ST 24 12 6 2 4 14 9 +5

3. C. Africain 23 12 6 4 2 15 8 +7

4. US Monastir 22 12 5 3 4 19 12 +7

5. US Ben Guerdane 20 12 5 2 5 17 14 +3

6. O. Béja 16 12 4 2 6 8 12 -4

7. CS Sfaxien 14 12 3 4 5 7 9 -2

8. US Tataouine 4 12 0 2 10 5 32 -27

