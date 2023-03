Foot-Ligue 1 (1ere journée play-off): Désignation des arbitres

Arbitres des rencontres de la 1ere journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues les 1 et 2 mars prochain (tous les matchs à 14h30):

Mercredi 1 mars:

A Radès:

C Africain – O Béja Arb: Ameur Chouchane VAR: Haythem Guirat

A Sousse:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien Arb: Mehrez Melki VAR: Naïm Hosni

Jeudi 2 mars:

A Monastir:

US Monastir – US Tataouine Arb: Walid Jridi VAR: Oussama Ben Ishak

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance ST Arb: Amir Loucif VAR: Yosri Bouali

- Publicité-