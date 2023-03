Foot-Ligue 1 (1ere journée play-off): Résultats et classement

Résultats des rencontres de la 1ère journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées mercredi :

Mercredi :

A Radès:

C. Africain – O. Béja 1-0

A Sousse:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien 1-0

Jeudi 2 mars:

A Monastir:

US Monastir – US Tataouine

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance ST

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

Etoile du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 +1 Espérance ST 4 0 0 0 0 0 0 0

. US Monastir 4 0 0 0 0 0 0 0

. C. Africain 4 1 1 0 0 1 0 +1 US Ben Guerdane 3 0 0 0 0 0 0 0 US Tataouine 2 0 0 0 0 0 0 0

. O. Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1 CS Sfaxien 1 1 0 0 1 0 1 -1