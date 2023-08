Foot-Ligue 1 (1ere journée): Résultats et buteurs des matchs de dimanche

Résultats et buteurs des matchs de la première journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (Groupe B) disputés dimanche:

Voici les résultats de dimanche

Poule B

. Dimanche 20 août

A Sfax :

CS Sfaxien 2 Aminallah Haboubi 37′, Achraf Habbassi 79′

CA Bizertin 0

A Metlaoui :

ES Metlaoui 1 Chance Leroy Mondzenga Mouala 83′

US Tataouine 0

Exempt : US Monastir

Déjà joué

. Samedi

A Radès :

Espérance de Tunis – AS Marsa 1-0

Poule A

. Samedi

A Soliman :

AS Soliman – Stade Tunisien 1-2

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – Club Africain 0-1

. Mercredi 23 août

Lieu à désigner (à huis clos) :

O. Béja – Etoile du Sahel

Exempt : EGS Gafsa

