Foot-Ligue 1 (2e journée play-off): Haythem Guirat dirigera le clasico CSS-CA

La direction nationale de l’Arbitrage a désigné l’arbitre tunisien Haythem Guirat pour diriger le clasico de la 2e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, entre le CS Sfaxien et le Club africain, prévu demain vendredi au Taieb Mhiri de Sfax.

Voici le programme et les arbitres

Vendredi 17 mars :

A Sfax (14h30):

CS Sfaxien – Club Africain Arb: Haythem Guirat

Samedi 18 mars :

A Béja (14h30) :

O. Béja – US Ben Guerdane Arb: Oussama Razghallah

A Tataouine (14h30) :

US Tataouine – Etoile du Sahel Arb: Naim Hosni

NB : Le match entre l’Espérance de Tunis et l’US Monastir sera désigné ultérieurement. Les deux équipes sont engagées le week-end prochain en coupes africaines interclubs.

Classement avant la 2e journée :

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

Espérance ST 7 1 1 0 0 2 1 +1

. US Monastir 7 1 1 0 0 1 0 +1 Etoile du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 +1 C. Africain 4 1 1 0 0 1 0 +1 US Ben Guerdane 3 1 0 0 1 1 2 -1 US Tataouine 2 1 0 0 1 0 1 -1

. O. Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1 CS Sfaxien 1 1 0 0 1 0 1 -1