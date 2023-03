Foot – Ligue 1 (2e journée play-off ) : le clasico CSS-CA sans vainqueur

Le CS Sfaxien et le Club Africain se sont séparés sur un score de parité (0-0), dans le clasico de la 2e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, disputé vendredi au stade Taieb Mhiri de Sfax.

La VAR a été décisive lors de ce match après avoir refusé un but pour le CS Sfaxien à la 3e et un penalty en faveur du Club Africain (33e).

Le nul ne change rien actuellement au classement des deux équipes en attendant le reste des matches prévus samedi. Le C.Africain est toujours 4e avec 5 points tandis que le CS Sfaxien est dernier avec 2 unités.

Vendredi :

A Sfax :

CS Sfaxien – Club Africain 0-0

Samedi 18 mars :

A Béja (14h30) :

O. Béja – US Ben Guerdane

A Tataouine (14h30) :

US Tataouine – Etoile du Sahel

NB : Le match entre l’Espérance de Tunis et l’US Monastir sera désigné ultérieurement. Les deux équipes sont engagées le week-end prochain en coupes africaines interclubs.

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

Espérance ST 7 1 1 0 0 2 1 +1

. US Monastir 7 1 1 0 0 1 0 +1 Etoile du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 +1 C. Africain 5 2 1 0 0 1 0 +1 US Ben Guerdane 3 1 0 1 1 1 2 -1 US Tataouine 2 1 0 0 1 0 1 -1

. O. Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1 CS Sfaxien 2 2 0 1 1 0 1 -1