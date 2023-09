Foot-Ligue 1 (3e journée): Premier faux pas pour le leader stadiste rejoint en tête par l’ES Sahel et l’O Béja

Le rideau est tombé ce soir sur la 3e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue des matchs de la poule A marqué par le premier faux pas de l’actuel leader stadiste et la bonne opération de l’US Ben Guerdane qui engrange ses trois premiers points.

En effet, le Stade tunisien, leader de la poule A avec 6 points a essuyé ce dimanche sa première défaite en déplacement à Ben Guerdane devant l’Union sportive de Place 1-2.

Les stadistes qui étaient parvenu à égaliser sur penalty après l’avantage pris par les locaux dés la 19e, également sur penalty, avaient finalement chuté suite au but de Chawki Ben Khedher intervenu à 78e pour tuer le match.

Les fils du Bardo conservent toutefois leur première place, tandis que l’US Ben Guerdane engrange enfin ses trois premiers points de la saison pour se classer 5e.

A Gafsa, l’Etoile sportive du Sahel a déroulé en battant El Gawafel de la place 3-0, enchaînant un 3e succès d’affilée en trois matchs et rejoignant les Stade tunisien en tête du classement.

Les buts étoilés ont été signés Slah Ghedamsi 7′, Hamza Jelassi 45′ et Raki Aouani 91′.

L’EGS Gafsa reste sur un nul et une défaite et se situe encore en bas du tableau à la 6e place avec un seul point au compteur.

L’autre club comptant désormais parmi le trio de tête est l’Olympique de Béja qui a disposé ce dimanche chez lui de l’AS Soliman 2-1 grâche aux réalisations de Bechir Mekadem 4′ et Wassim Chihi 58′.

A la 36e, Habib Yeken avait égalisé pour les siens, mais cela n’a pas empêché les slimaniens d’essuyer la défaite, la deuxième en deux matchs et de se retrouver bloqué au fin fond du tableau.

Les béjois, quant à eux, partagent la pôle position avec le S Tunisien et l’ES Sahel avec 6 points chacun.

Poule A

Dimanche 3 septembre:

A Béja:

O Béja 2 Bechir Mekadem 4′, Wassim Chihi 58′

AS Soliman 1 Habib Yaken 36′

A Gafsa:

EGS Gafsa 0

ES Sahel 3 Slah Ghedamsi 7′, Hamza Jelassi 45′, Raki Aouani 91′

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane 2 Nassim Sioud (Sp) 19′, Chaouki Ben Khedher 78′

S Tunisien 1 Haythem Jouini (Sp) 39′

Exempt: Club africain

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. S Tunisien 6 3 2 0 1 6 3 +3

. ES Sahel 6 3 2 0 1 5 2 +3

. O. Béja 6 3 2 0 1 4 5 -1

4. C. Africain 4 2 1 1 0 1 0 +1

5. USB Guerdane 3 3 1 0 2 2 3 -1

6. EGS Gafsa 1 2 0 1 1 0 3 -3

7. AS Soliman 0 2 0 0 2 2 4 -2

- Publicité-