Foot-Ligue 1 (3e journée): Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 3e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues samedi et dimanche (16H00):

Poule B

Samedi 2 septembre:

A Radès:

Espérance ST – ES Métlaoui Arb: Amir Loucif

A Monastir:

US Monastir – AS Marsa Arb: Mehrez Melki

A Sfax:

CS Sfaxien – US Tatouine Arb: Haythem Guirat

Exempt: CA Bizertin

Poule A

Dimanche 3 septembre:

A Béja:

O Béja – AS Soliman Arb: Mahmoud Ksiaa

A Gafsa:

EGS Gafsa – ES Sahel Arb: Khaled Gouider

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – S Tunisien Arb: Walid Jridi

Exempt: Club afrcain

