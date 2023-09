Foot – Ligue 1 (5e journée/Poule B) : Les résultats

Résultats des matches de la 5e journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (poule B), disputés dimanche :

POULE B

Dimanche

A Bizerte:

CA Bizertin 1 Youssef Fallahi (50)

US Tataouine 0

A Monastir :

US Monastir 3 Boubacar Traoré (30, 90+7), Chiheb Jebali (38)

ES Métlaoui 2 Hazem Mastouri (2), Yassine Kasseh (24 sp)

A Sfax:

CS Sfaxien 0

Espérance ST 1 Yan Sasse (82)

Exempt : L’AS Marsa

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 10 4 3 1 0 10 5 +5

2. Espérance 10 4 3 1 0 6 3 +4

3. CS Sfaxien 9 5 3 0 2 6 2 +4

4. ES Métlaoui 6 4 2 0 2 6 6 0

5. CA Bizertin 4 4 1 1 2 1 4 -3

6. US Tataouine 2 5 0 2 3 3 8 -5

7. AS Marsa 1 4 0 1 3 1 5 -4

