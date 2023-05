Foot-Ligue 1 (7e journée play-off): Le CSS et l’US Monastir pour recoller à la tête du classement

Le Club sportif sfaxien et l’US Monastirienne qui s’affrontent demain mardi au Taieb Mhiri de Sfax en ouverture de la 7e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, auront pour objectif commun de recoller à la tête du classement et ne pas lâcher davantage de leste au leader étoilé.

L’US Monastir qui occupe le 4e rang avec 11 en compagnie de l’Espérance St avec 7 longueurs de retard du leader devance de deux places son adversaire de mardi, le CS Sfaxien (6e, 9 points) ex aequo avec l’Olympique de Béjà.

Il s’agira pour le club de la capitale du Sud de profiter de l’avantage du terrain et du public pour poursuivre sa série de bons résultats (3 victoires), réalisée depuis l’arrivée du technicien égyptien Houssem Badri à sa barre technique, pour se maintenir encore dans la course à une place qualificative aux compétitions africaines.

Dans l’autre camp, l’US Monastir tentera de rééditer la bonne prestation livrée face aux béjois (3-0) et de tourner définitivement la page après la déception de l’élimination en coupe de la CAF et les déboires en championnat suite auxquels est intervenu la rupture avec le coach serve Darko Novic.

Pour rappel, monastiriens et sfaxiens retrouveront à la fin du mois en cours la coupe du Roi Salmane à l’occasion du second tour préliminaire devant respectivement Al Hilal du Soudan et Al Mohreq du Bahreïn.

A noter, par ailleurs, que la 7e journée play-off de la Ligue 1 se jouera trois tranches.

Voici le programme:

Mardi 16 mai:

A Sfax:

CS Sfaxien – US Monastir

Samedi 20 mai:

A Béja:

O Béja – ES Sahel

Dimanche 21 mai:

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – C Africain

Mardi 23 mai:

A Radès:

Espérance ST – US Tataouine

