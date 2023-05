Désignation des arbitres qui dirigeront les matches en retard de la 8e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, prévues mercredi et jeudi :

Mercredi 1er juin

A Béja (16h00) :

O. Béja – C. Africain arb : Yousri Bouali

Jeudi 2 juin

A Radès (17h00) :

Espérance de Tunis – US Ben Guerdane arb : Haythem Kossai

