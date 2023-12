Foot-Ligue 1 (8e journée/match en retard): L’Espérance ST bat l’AS Marsa 1-0 et retrouve sa place de leader de la poule B

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée devant l’Avenir sportif de la Marsa 1-0 dans un match en retard de la 8e journée (Poule B) de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mardi au stade Abdelaziz Chtioui de la Marsa.

Le seul but de la rencontre a été signé Mohamed Wael Derbali à la 59e minute de jeu.

A la faveur de cette courte et laborieuse victoire, les sans et or retrouve leur place de leader ex aequo avec l’US Monastirienne (22 points chacun) avant de renouer dés samedi (20H) avec la plus prestigieuse des compétitions africaines de football à l’occasion de la 3e journée et une confrontation importante face au Petro Athlético d’Angola.

L’AS Marsa, qui essuie sa 8e défaite de la saison, demeure lanterne rouge avec un compteur bloqué à 2 points.

Mardi 5 décembre:

Stade Abdelaziz Chtioui:

AS Marsa 0

Espérance ST 1 Mohamed Wael Derbali 59e

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Monastir 22 9 7 1 1 18 7 +11

. Espérance 22 8 7 1 0 13 3 +10

3. CS Sfaxien 19 10 6 1 3 12 3 +8

4. ES Métlaoui 9 9 2 3 4 8 12 -4

. CA Bizertin 9 9 2 3 4 5 9 -4

6. US Tataouine 6 9 1 3 5 4 12 -8

7. AS Marsa 2 10 0 2 8 3 17 -14

