Foot – Ligue 1 – Calendrier de la phase play-off

Voici le calendrier de la phase play-off du championnat de Ligue 1 de football, après le tirage au sort effectué lundi soir au cours de l’émission Attessia Sport.

1ère journée :

club Africain – O.Béja

Etoile du Sahel – CS Sfaxien

US Tataouine – US Monastir

US Ben Guerdane – Espérance de Tunis

2e journée :

Espérance de Tunis – US Monastir

CS Sfaxien – C.Africain

US Tataouine – Etoile du Sahel

O. Béja – US Ben Guerdane

3e journée :

O. Béja – Espérance de Tunis

C.Africain – US Tataouine

US Ben Guerdane – CS Sfaxien

Etoile du Sahel – US Monastir

4e journée :

US Monastir – Club Africain

Espérance de Tunis – Etoile du Sahel

US Tataouine – US Ben Guerdane

CS Sfaxien – O. Béja

5e journée :

O. Béja – US Tataouine

US Ben Guerdane – US Monastir

Club Africain – Etoile du Sahel

CS Sfaxien – Espérance de Tunis

6e journée :

US Monastir – O. Béja

C. Africain – Espérance de Tunis

US Tataouine – CS Sfaxien

Etoile du Sahel – US Ben Guerdane

7e journée :

Espérance de Tunis – US Tataouine

O. Béja – Etoile du Sahel

US Ben Guerdane – C. Africain

CS Sfaxien – US Monastir

Le coup d’envoi de cette phase sera donné le 1er mars.

