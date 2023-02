Foot – Ligue 1 : calendrier de la phase play-out

Voici le calendrier de la phase play-out de la Ligue 1 du football professionnel, suite au tirage au sort effectué lundi soir dans les studios de la chaine Attessia :

1ère journée :

ES Hammam-Sousse – ES Metlaoui

AS Soliman – Stade Tunisien

CA Bizertin – O. Sidi Bouzid

2e journée :

O. Sidi Bouzid – ES Hamma-Sousse

ES Metlaoui – AS Soliman

Stade Tunisien – CA Bizertin

3e journée :

ES Hammam-Sousse – AS Soliman

CA Bizertin – ES Metlaoui

O.Sidi Bouzid – Stade Tunisien

4e journée :

AS Soliman – CA Bizertin

ES Metlaoui – O.Sidi Bouzid

ES Hammam-Sousse – Stade Tunisien

5e journée :

CA Bizertin – ES Hammam-Sousse

O. Sidi Bouzid – AS Soliman

Stade Tunisien – ES Metlaoui

Le coup d’envoi de la phase play-out sera donné le 11 mars.

- Publicité-