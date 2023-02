Foot-Ligue 1 (Etoile du Sahel): Assemblée générale élective à la fin de la saison en cours

L’Etoile sportive du Sahel a annoncé jeudi, à l’issue de la réunion de son haut comité de soutien, qu’il tiendra ses Assemblées électives ordinaire et extraordinaire à la fin de la saison en cours.

Le club a, dans un communique publié via sa page Facebook officielle, invité les commissaires aux comptes à hâter le parachèvement leurs rapports en prévision desdites assemblées.

Selon le même communiqué, les aspects techniques relatives à la section du football seront examinés en vu que leur adéquation avec les exigences de la prochaine période et que, pour ce faire, des réunions périodiques du haut comté de soutien auront lieu pour assurer le suivi de la situation du club, préparer la prochaine étape et accélérer l’amendement du statut.