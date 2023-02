Foot – Ligue 1 française (24e J) : le PSG renverse Lille (4-3) mais perd Neymar

Le Paris SG a arraché dimanche une victoire inespérée à domicile face à Lille (4-3), au bout d’un match à rebondissements, à l’occasion de la 24e journée du championnat de Ligue 1 française de football.

Au terme d’un scénario fou, les Parisiens ont renoué avec la victoire après trois défaites de suite toutes compétitions confondues, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et à un coup franc direct de Lionel Messi dans le temps additionnel. Le PSG compte provisoirement huit points d’avance en

tête du classement, sur l’Olympique Marseille, en déplacement ce soir à Toulouse (20h45).

Cette rencontre a été marquée par la terrible blessure contractée à la cheville par l’attaquant brésilien du PSG Neymar.

La crainte est désormais qu’il soit absent plusieurs semaines et qu’il manque le match retour contre le Bayern le 8 mars, où il faudra remonter la défaite de l’aller (1-0).

Sa cheville droite a méchamment tourné en disputant un ballon à Benjamin André. Le Brésilien est sorti sur une civière, en larmes (51e).

C’est d’autant plus rageant que Neymar, peu en forme ces dernières semaines, avait envoyé des signaux positifs, marquant le 2-0 (17e) et s’impliquant dans le travail de premier rideau défensif.

« Ney » a déjà manqué des matches de 1/8e de C1 en 2018 (Real Madrid), 2019 (Manchester United) et 2021 (FC Barcelone). Dans les deux premiers cas, Paris avait été éliminé.

