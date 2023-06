Foot – Ligue 1 française : l’OM propose une revalorisation salariale à Alexis Sanchez pour rester

L’Olympique de Marseille (Ligue 1 française de football) a exprimé son souhait de conserver son attaquant chilien Alexis Sanchez pour une saison supplémentaire en lui proposant une revalorisation salariale.

« La saison d’Alexis a été très positive. Par son niveau technique et son travail quotidien, il a été un leader exemplaire. Et c’est le plus décisif sur le terrain », a déclaré le président de l’OM Pablo Longoria lundi lors d’une longue conférence de presse organisée pour faire le bilan de la saison.

Sanchez (34 ans) a marqué 18 buts et donné trois passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues cette saison. Il s’était engagé l’été dernier avec l’OM pour un an, avec la possibilité d’ajouter une année supplémentaire à son contrat.

« ça nous pousse à lui proposer de continuer, c’est une volonté qu’on a exprimée à son agent. Ici, il a trouvé une ambiance où il s’est senti aimé et respecté. Les discussions ont commencé de façon positive. On lui a proposé une hausse de salaire. Les discussions ont commencé de façon positive. On lui a proposé une hausse de salaire », a encore déclaré Longoria.

L’OM a terminé la saison 2022-2023 à la troisième place derrière le Paris SG, champion de France, et le RC Lens, 2e, ratant l’occasion de se qualifier directement pour la Ligue des champions.

