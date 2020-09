Foot-Ligue 1: La LNFP rejette la réserve de la JS Kairouan

Le bureau de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), réuni vendredi, a décidé de maintenir le résultat du match de la JS Kairouan, concernant le but de la victoire du CAB.

Le bureau de la ligue avait demandé à l’issue de sa réunion du 16 septembre dernier, des explications à la direction nationale d’arbitrage s’agissant de la discordance entre les rapports soumis après le match de la 25e journée de Ligue 1 entre le CA Bizertin et la JSK.

La J Kairouan, rappelle-t-on, avait formulé des réserves techniques contestant le but inscrit à la 93e minute par l Bizertin, Mohamed Habib Yaken, lors de la confrontation directe CAB-JSK (1-0) pour le compte de la 25e et avant-dernière journée du championnat.