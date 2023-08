Foot-Ligue 1: La Télévision Nationale avance une offre à la FTF pour la retransmission des matchs

La télévision tunisienne a indiqué être prête à reprendre la retransmission des matches de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel avançant la somme de 14,1 millions de dinars pour acquérir l’exclusivité pendant trois ans pour les matchs de championnat, de coupe de Tunisie et des matchs amicaux de la sélection nationale.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Etablissement de la télévision tunisienne a fait savoir qu’un accord devra être convenu avec la Fédération tunisienne de football (FTF) s’agissant des anciens dus et des frais de retransmission pour les diffuseurs ayant déjà un engagement avec la FTF.

Pour rappel, la Fédération avait appelé dans communiqué la Télévision nationale a transmettre les matchs du championnat national de la Ligue 1 tout en rappelant qu’elle a déjà accepté l’offre annuelle présentée par l’établissement de la Télévision pour l’acquisition des droits de diffusion.

La FTF a rappelé également, suite à une réunion du bureau fédéral tenu ce mercredi 16 août 2022, qu’elle n’exigera pas le paiement des dettes antérieures contre la reprise de diffusion des matches et ce, malgré le non-paiement par la télévision de ses dettes s’élevant à 10,5 millions de dinars pour la période contractuelle de 2019 à 2022 ainsi que son non-respect de son engagement financier évalué à 4,7 millions de dinars pour la saison 2022-2023.

s-hass

- Publicité-