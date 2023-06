Programme des rencontres de la 12ème journée de la phase play-off de la Ligue 1 du football professionnel, prévues vendredi et samedi (tous les matches à 16h30) :

Vendredi 23 juin :

Stade Ben Jannet de Monastir:

US Monastir – US Ben Guerdane

Stade de Tataouine :

US Tataouine – Olympique de Béja

Samedi 24 juin :

Stade Olympique de Sousse :

Etoile du Sahel – Club Africain

Stade de Radès :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

