Foot – Ligue 1 : Rafik Medenini et Ghassène Mhirsi signent pour l’US Tataouine

L’US Tataouine a annoncé, mercredi, la signature de contrats avec les joueurs Rafik Medenini et Ghassène Mahersi.

Medenini (27 ans) qui occupe le poste de défenceur central, avait évolué dans les équipes de l’US Ben Guerdane, de l’AS Kasserine, du Stade Tunisien et du club saoudien d’El Jendel.

Quant à l’arrière gauche Ghassène Mhirsi (22 ans), il avait porté les maillots de l’AS Soliman et de l’Espérance de Tunis.

L’US Tataouine entamera la nouvelle saison de Ligue 1, dont le coup d’envoi sera donné ce week-end, par un déplacement à Metlaoui, dans le cadre de la poule B.

