Foot-Ligue 1- Transfert: le congolais Deldy Muriel Goyi au Stade tunisien pour trois saisons

Le comité directeur du Stade Tunisien a annoncé lundi avoir engagé l’attaquant congolais Deldy Muriel Goyi pour trois saisons.

Deldy, 22 ans, évoluait la saison dernière sous les couleurs de l’AC Léopards de Dolisie, terminant comme meilleur joueur de l’année et deuxième au classement des buteurs avec 11 réalisations, a ajouté le club sur sa page Facebook.

Le Stade tunisien, rappelle-t-on, affrontera demain mercredi, le CS Chebba, à partir de 16h30 et à huis-clos, pour le compte de la 2e journée de la Ligue 1 professionnelle de football, prévue les 28, 29 août et le 1er septembre prochain.