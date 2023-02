Foot-Ligue algérienne: l’ES Sétif met fin aux fonctions de l’entraineur tunisien Chiheb Ellili

L’Entente Sportive de Sétif, formation évoluant

en Ligue 1 professionnelle de football algérienne, a décidé de se séparer de l’entraîneur tunisien Chiheb Ellili.

Le directeur général de la société commerciale Entente Sportive de Sétif «

Black Eagles » Brahim Larbaoui a déclaré à l’APS, que cette décision a été

prise en raison des résultats négatifs enregistrés par le club durant 41

jours d’exercice à la barre technique des « Noirs et blancs « .

La direction du club représentée par le président du conseil

d’administration Abdelhakim Serar va se réunir ce lundi avec l’entraîneur

Chiheb Elli pour déterminer la formule à suivre pour résilier le contrat

qui lie les deux parties.

Larbaoui a souligné que les résultats enregistrés par le club, (trois

matchs officiels: une victoire à domicile contre l’US Biskra, élimination

de la coupe d’Algérie face à la JS Saoura à domicile, et défaite en

déplacement lors de la 17ème journée face au RC Abaa), étaient suffisant

pour mettre fin à la mission du technicien tunisien.

Le Tunisien Chiheb Ellili est le second entraineur étranger après

l’Egyptien Hossam Al-Badre, à quitter la barre technique de l’ESS depuis

l’entame de la saison en cours, alors que le club espérait jouer les

premiers rôles en championnat de Ligue 1 et retrouver la compétition

africaine dès la saison prochaine.

