Foot – Ligue des nations : l’Espagne bat l’Italie 2-1 et rejoint la Croatie en finale

L’Espagne a battu l’Italie 2 buts à 1 en demi-finale de la Ligue des nations de football, jeudi à Enschede (Pays-Bas), et jouera contre la Croatie en finale, dimanche à Rotterdam.

L’Espagne a ouvert le score dès la 3e minute par Yeremi Pino qui a profité d’une erreur de la défense adverse.

Les Italiens ont égalisé sur un penalty sifflé pour une faute de main de Robin Le Normand et transformé par Ciro Immobile (10e) mais Joselu a inscrit le but de la victoire espagnole à la 88e minute.

