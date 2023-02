Foot – Ligue Europa: Manchester écarte Barcelone, Di Maria détruit le rêve du FC Nantes

Manchester United s’est qualifié jeudi pour les 1/8 de finale de Ligue Europa en battant Barcelone 2-1 à Old Trafford à l’issue d’un match d’une énorme intensité, après le nul 2-2 à l’aller en Catalogne.

A un penalty de Robert Lewandowski (1-0, 18e) pour les leaders de la Liga, Fred a répondu juste après la pause pour les Anglais (1-1, 47e). Le Brésilien Antony a ensuite fait exploser Old Trafford en trompant le gardien des blaugranas, Marc-Andre ter Stegen, d’un superbe tir enroulé du gauche (73e).

De son côté, la Juventus est allée décrocher sa qualification à Nantes 3-0 grâce à un triplé d’Angel Di Maria.

Alors que le match nul 1-1 arraché au match aller une semaine plus tôt avait permis aux Jaunes et Verts de rêver à un exploit, le suspense n’a duré que 20 minutes, le temps pour le champion du monde argentin de décocher une magnifique reprise (5e) et transformer un penalty (20e) après l’exclusion du Nantais Pallois. Il a ensuite fini le travail de la tête (78e).

L’autre club francais, l’AS Monaco, qui a longtemps déjoué contre Leverkusen avant d’arracher une prolongation, a fini par s’incliner jeudi aux tirs au but (3-2, 5 t.a.b. à 3).

Peu inspirés en défense à l’image du gardien Nübel, les Monégasques ont permis à Wirtz (13e), Palacios (21) et Adli (58) de sanctionner leurs errements avant de mieux finir, tandis que Ben Yedder (19e) a égalisé à 1-1 et que Embolo (84e) n’a pu qu’entretenir l’espoir.

Le Stade Rennais, vainqueur à domicile après prolongations en barrage retour d’accession aux huitièmes de finale de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (2-1) jeudi, a été également éliminé au terme de la séance de tirs au but, perdue 5-4.

Battus à l’aller 2-1, les Rennais ont marqué grâce à leur attaquant camerounais Karl Toko Ekambi à la 52e minute et à leur ailier marocain Ibrahim Salah à la 106e minute mais le défenseur Jeanuël Belocian a inscrit un but contre son camp à la 119e minute.

